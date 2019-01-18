Зіткнення астероїда з Землею: вчені назвали можливу дату

Зіткнення астероїда з Землею: вчені назвали дату. Фото: Собака.ru

https://racurs.ua/ua/n116966-zitknennya-asteroyida-z-zemleu-vcheni-nazvaly-datu.html

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Зіткнення астероїда Апофіса з Землею може статися у 2068 році. Також вчені озвучили ще три періоди найбільшого зближення астероїда з планетою.

За версією вчених з Санкт-Петербурзького державного університету, найменша відстань між Землею і астероїдом буде також у 2051, 2058, 2079 і 2086 роках, повідомляє ТАСС.

У 2068 році астероїд Апофіс буде проходити по траєкторії зіткнення з нашою планетою, а мінімальна геоцентрична відстань складе близько 0,1 млн км. Це може привести до зіткнення.

Найближчим часом астероїд Апофіс зблизиться із Землею 13 квітня 2029 року. Тоді відстань між планетою і астероїдом складе 37 тис. км.

Раніше вчені університету змоделювали зіткнення астероїда Апофіса і Землі. Небесне тіло діаметром близько 300 м може залишити на Землі кратер діаметром близько 6 км і зруйнувати будівлі. Якщо ж астероїд впаде в море, він може викликати руйнівні цунамі.

Раніше повідомлялося, що зонд NASA вийшов на орбіту одного з найнебезпечніших для Землі астероїдів.