Погода в Украине 25 января: синоптики обещают снегопады в западных областях (КАРТА)

Погода в Украине 25 января: синоптики обещают снегопады в западных областях. Фото: if Область.онлайн

https://racurs.ua/n117223-pogoda-v-ukraine-25-yanvarya-sinoptiki-obeschaut-snegopady-v-zapadnyh-oblastyah.html

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Погода в Украине 25 января будет морозной. На большей части территории осадки не прогнозируются, только в западных областях пройдут снегопады.

В центральных и западных областях ожидаются морозы. Ночью температура воздуха опустится до 15−18° ниже нуля в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Киевской и Житомирской областях. В западных областях столбики термометров будут показывать ночью 7−10° мороза, а в южных и юго-восточных — 1−3° ниже нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 25 января будет морозной и солнечной, осадки синоптики не прогнозируют. Ночью столбики термометров опустятся до 13−15° мороза, днем будет немного теплее — 7−9° ниже нуля.

Во Львове 25 января ожидаются осадки в виде снега. Ночью температура воздуха опустится до 7−9° ниже нуля, а днем столбики термометра остановятся на отметке 3−5° мороза.

В Днепре 25 января синоптики прогнозируют морозную погоду без осадков. Ночью термометры будут показывать 6−8° мороза, днем 3−5° ниже нуля.

Погода в Одессе 25 января будет теплой. Синоптики прогнозируют осадки в виде снега в течение суток. Температура воздуха ночью составит 1−3° мороза, а днем будет 1−3° тепла.

В Харькове 25 января синоптики прогнозируют морозную погоду без осадков. Температура воздуха ночью составит 12−14° мороза, а днем будет 6−8° ниже нуля.

Геомагнитная обстановка в Киеве 25 января будет неспокойной. Прогнозируются небольшие магнитные бури в первой половине дня, после обеда ожидаются небольшие волнения.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 января Землю накроет мощная магнитная буря.