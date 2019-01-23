Магнитная буря накроет Землю 24 января (ИНФОГРАФИКА)

Геомагнитная буря. Фото: Українські новини

https://racurs.ua/n117180-magnitnaya-burya-nakroet-zemlu-24-yanvarya-infografika.html

Racurs.ua

Магнитная буря ждет жителей планеты Земля 24 января. Буря будет не очень мощной — G1 (слабая буря).

При этом 25 января магнитных бурь не прогнозируется. Об этом свидетельствует информация Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Как известно, бури первого класса способны влиять на энергетические системы, космические аппараты, наземные системы и на начало миграций животных.

Ожидается, что магнитные бури влияют на людей с гипертонией, гипотонией, анемией, вегетососудистой дистонией, больных, перенесших инфаркт. Таким лицам советуют пить больше воды и снизить употребление соли, поскольку соль задерживает жидкость в организме и приводит к повышению давления. Также следует хорошо высыпаться, избегать тяжелых нагрузок, не заниматься спортом или отказаться от походов по магазинам.

Ранее сообщалось, что 24 января в Украине ожидаются осадки почти во всех областях. Синоптики прогнозируют снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега. Ожидаются сильные порывы ветра до 15−20 м/с и метели.