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Ракурс
Пробки в Киеве, фото — УНН

Главные новости за 23 января: очередь в ЦИК, расследование о финансах «Оппоблока» и снежные катаклизмы

23 янв 2019, 17:16
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В среду, 23 января, продолжился предвыборный процесс — кандидаты в президенты вытянулись в очередь в Центризбирком, чтобы сдать необходимые для регистрации документы.

Сегодня ЦИК принял документы лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, экс-спикера Рады Александра Мороза, бывшего заместителя председателя парламента, одного из лидеров «Свободы» Руслана Кошулинского и депутата-мажоритарщика Дмитрия Добродомова.

Документы в ЦИК подали уже 30 претендентов на участие в президентской гонке.

Государственное бюро расследований суд обязал изучить происхождение средств фирм-доноров «Оппозиционного блока». Госбюро расследований откроет производство по ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем) УК Украины.

Одну из фирм-доноров «Оппоблока» в 2018 году суд признал фиктивной, а ее основательницу приговорили к условному сроку.

Между тем погода подкинула хлопот коммунальщикам, дорожникам и, конечно, водителям и пешеходам. Утром синоптики предупредили о сложных погодных условиях — метелях и снегопадах в центральных областях.

Снегопады вызвали гигантские пробки в Киеве, а также ограничение движения транспорта в пяти областях Украины.

Источник: Ракурс


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