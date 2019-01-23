Головні новини за 23 січня: черга до ЦВК, розслідування про фінанси «Опоблоку» і снігові катаклізми

Затори у Києві, фото — УНН

https://racurs.ua/ua/n117179-golovni-novyny-za-23-sichnya-cherga-do-cvk-rozsliduvannya-pro-finansy-opobloku-i-snigovi.html

Racurs.ua

У середу, 23 січня, продовжився передвиборчий процес — кандидати у президенти виструнчилися у чергу до Центрвиборчкому, щоб здати необхідні для реєстрації документи.

Сьогодні ЦВК прийняла документи лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, екс-спікера Ради Олександра Мороза, колишнього заступника голови парламенту, одного з лідерів «Свободи» Руслана Кошулинського і депутата-мажоритарника Дмитра Добродомова.

Наразі документи до ЦВК подали вже 30 претендентів на участь у президентських перегонах.

Державне бюро розслідувань вивчатиме походження коштів фірм-донорів «Опозиційного блоку». Зробити це ДБР зобов’язав суд, задовольнивши скаргу юристів Bihus.Info. Держбюро розслідувань відкриє провадження за ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом) КК України.

Одну з фірм-донорів «Опоблоку» у 2018 році суд визнав фіктивною, а її засновницю засудили до умовного терміну.

Тим часом погода підкинула клопотів комунальникам, дорожникам, звісно, водіям та пішоходам. Уранці синоптики попередили про складні погодні умови, а саме хуртовини та снігопади у центральних областях.

Снігопади спричинили гігантські затори у Києві, а також обмежено рух транспорту в п’яти областях України.