В Японії вилучили рекордну кількість контрабандних золотих злитків

Золоті злитки. Фото: Kapital.kz

https://racurs.ua/ua/n117178-v-yaponiyi-vyluchyly-rekordnu-kilkist-kontrabandnyh-zolotyh-zlytkiv.html

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Рекордну контрабанду золотих злитків затримали в Японії. Правоохоронці заявляють, що ця контрабанда дорогоцінних металів є найбільшою в історії країни.

Контрабандистами виявилися 58-річний Реувен Розен та 55-річний Давид Коен з Ізраїля. Вони намагалися провести в Японію з Гонконгу дві партії золотих злитків загальною вагою в 420 кг. Про це повідомляють «Новости Израиля».

Вартість виявлених золотих злитків сягає 17,3 млн дол. Контрабандисти намагалися провезти злитки під виглядом автомобільних запчастин та діяли з 2017 року. Зловмисники купували золото в Гонконзі й ховали його в ящиках із запчастинами. Іноземці офіційно були власниками невеликих приватних компаній в Токіо.

Поліцейські встановили, що махінації проводилися не менше 50 разів. Порушники зуміли провезти в країну чотири тонни золотих злитків.

Нагадаємо, в Австралії знайшли два величезні самородки золота. Фахівці оцінили вартість обох знахідок приблизно в 11 млн дол. Найбільший із знайдених каменів важить 95 кг.