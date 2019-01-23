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Ракурс
Золотые слитки. Фото: Kapital.kz

В Японии изъяли рекордное количество контрабандных золотых слитков

23 янв 2019, 17:03
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Рекордную контрабанду золотых слитков задержали в Японии. Правоохранители заявляют, что эта контрабанда драгоценных металлов является крупнейшей в истории страны.

Контрабандистами оказались 58-летний Реувен Розен и 55-летний Давид Коэн из Израиля. Они пытались провести в Японию из Гонконга две партии золотых слитков общим весом в 420 кг. Об этом сообщают «Новости Израиля».

Стоимость обнаруженных золотых слитков достигает 17,3 млн долл. Контрабандисты пытались провезти слитки под видом автомобильных запчастей и действовали с 2017 года. Злоумышленники покупали золото в Гонконге и прятали его в ящиках с запчастями. Иностранцы официально были владельцами небольших частных компаний в Токио.

Полицейские установили, что махинации проводились не менее 50 раз. Нарушители сумели провезти в страну четыре тонны золотых слитков.

Напомним, в Австралии нашли два огромных самородка золота. Специалисты оценили стоимость обеих находок примерно в 11 млн долл. Самый большой из найденных камней весит 95 кг.


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