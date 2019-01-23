Гигантский водяной смерч у берегов Пакистана попал на видео / Фото: southernboating.com

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Racurs.ua

Гигантский водяной смерч удалось снять на видео в прибрежных водах Пакистана. Водяной вихрь заметил экипаж рыболовного судна 21 января. В этом регионе подобное явление встречается редко.

Капитан судна заметил смерч во время ловли тунца примерно в 100 км от береговой линии пакистанской провинции Синд. Еще три года назад сообщалось, что рыбаки в акватории Пакистана видели, как воздушно-водяной вихрь пронесся у берегов провинции Белуджистан, пишет Gismeteo со ссылкой на The News International.

Обычно «длительность жизни» водяного смерча составляет лишь 15−30 минут. Чаще всего они образуются в тропических широтах.

Вместе с тем, напомним, что в июле 2017 года в американском городе Серф-Сити штата Северная Каролина водяной вихрь превратился в торнадо и прошелся вглубь береговой линии населенного пункта. Cкорость ветра составила около 70 миль в час. Торнадо повредил деревянные заборы и крыши домов, разбросал садовую мебель.

Также напомним, что осенью прошлого года в Турции на побережье курортного города Газипаша два смерча напугали отдыхающих. Водяные вихри высотой в 13 м смогли увидеть люди, находившиеся на пляже Селинус.