Судмедэксперты развенчали миф о двойнике соратника Гитлера Рудольфе Гессе

Гитлер и Гесс, фото — Википедия

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Судмедэксперты Зальцбургского университета разоблачили одну из самых известных теорий конспирации в мире, почти со стопроцентной вероятностью подтвердив личность человека, совершившего самоубийство в берлинской тюрьме Шпандау в 1987 году.

Эксперты идентифицировали, что это был заместитель Гитлера в национал-социалистической партии Рудольф Гесс, сообщает Newsru.co.il.

Ученые нашли дальнего родственника Гесса и взяли у него пробу ДНК. Ее сравнили с анализом крови, который взяли в 1982 году у заключенного нацистского бонзы. Родство ДНК установлено с вероятностью 99,9948%.

В мире усомнились в личности Рудольфа Гесса еще во время Второй мировой войны — после его сенсационного одиночного перелета в Великобританию в мае 1941 года. Даже президент США Рузвельт считал арестованного британцами смельчака двойником Гесса.

Теория заговора в отношении одного из приспешников фюрера приобрела особое звучание после Второй мировой войны и ее разгоняли прежде всего неонацисты.

Они утверждали, что у «узника № 7» нету шрама, который Гесс получил во время Первой мировой войны, а передние зубы имеют совсем другой вид. Кроме того, Гесс неожиданно отказался от свиданий с близкими.

Гесс, которого считали вторым человеком Третьего Рейха, познакомился с Адольфом Гитлером в 1920 году и быстро вошел в его ближайшее окружение. В 1923 году он принял участие в так называемом «пивном путче» — первой неудачной попытке нацистов захватить власть. После ее провала Гесс помогал Гитлеру писать и редактировать «Майн Кампф», впоследствии стал секретарем Гитлера, а после 1933 года его заместителем в НСДАП — Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

Гесса арестовали в Великобритании в мае 1941 года, куда он тайно прилетел на мирные переговоры. В 1945 году Нюрнбергский трибунал признал виновным Гесса в преступлениях против человечности и приговорил к пожизненному заключению.

Заключительные 40 лет жизни нацистский преступник провел в одиночной камере берлинской тюрьмы Шпандау, а 17 августа 1987 года Гесс в возрасте 93 лет повесился на электрическом удлинителе.