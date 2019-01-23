Судмедексперти розвінчали міф про двійника поплічника Гітлера Рудольфа Гесса

Гітлер та Гесс, фото — Вікіпедія

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Судмедексперти Зальцбурзького університету викрили одну з найвідоміших теорій конспірації в світі, майже зі стовідсотковою вірогідністю підтвердивши особистість людини, яка скоїла самогубство у берлінській в’язниці Шпандау в 1987 році.

Експерти ідентифікували, що це був заступник Гітлера у націонал-соціалістичній партії Рудольф Гесс, повідомляє Newsru.co.il.

Вчені знайшли далекого родича Гесса і взяли у нього пробу ДНК. Її порівняли з аналізом крові, який взяли у 1982 році в ув’язненого нацистського бонзи. Спорідненість ДНК встановлено з ймовірністю 99,9948%.

У світі засумнівалися в особистості Рудольфа Гесса ще під час Другої світової війни — після його сенсаційного одиночного перельоту до Великої Британії у травні 1941 року. Навіть президент США Рузвельт вважав арештованого британцями відчайдуха двійником Гесса.

Теорія змови стосовно одного з поплічників фюрера набула особливого звучання після Другої світової війни і її розганяли передусім неонацисти.

Вони стверджували, що у «в'язня № 7» відсутній шрам, який Гесс отримав під час Першої світової війни, а передні зуби мають зовсім інший вигляд. Крім того, Гесс несподівано відмовився від побачень з близькими.

Гесс, якого вважали другою людиною Третього Рейху, познайомився із Адольфом Гітлером у 1920 році і швидко увійшов в його найближче оточення. У 1923 році він взяв участь в так званому «пивному путчі» — першій невдалій спробі нацистів захопити владу. Після її провалу Гесс допомагав Гітлеру писати і редагувати «Майн Кампф». Згодом став секретарем Гітлера, а після 1933 року його заступником в НСДАП — Націонал-соціалістичній німецькій робітничій партії.

Гесса арештували у Великій Британії в травні 1941 року, куди він таємно прилетів на мирні переговори. У 1945 році Нюрнберзький трибунал визнав Гесса винним у злочинах проти людяності і засудив до довічного ув’язнення.

Заключні 40 років життя нацистський злочинець провів в одиночній камері берлінської в’язниці Шпандау, а 17 серпня 1987 року Гесс у віці 93 роки повісився на електричному подовжувачі.