Гігантський водяний смерч біля берегів Пакистану потрапив на відео

Гігантський водяний смерч поблизу берегів Пакистану потрапив на відео / Фото: southernboating.com

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Гігантський водяний смерч вдалося зняти на відео в прибережних водах Пакистану. Водяний вихор помітив екіпаж риболовецького судна 21 січня. У цьому регіоні подібне явище зустрічається рідко.

Капітан судна помітив смерч під час вилову тунця приблизно за 100 км від берегової лінії пакистанської провінції Сінд. Ще три роки тому повідомлялося, що рибалки в акваторії Пакистану бачили, як повітряно-водяний вихор пройшовся вздовж берегів провінції Белуджистан, пише Gismeteo з посиланням на The News International.

Зазвичай «тривалість життя» водяного смерчу складає лише 15−30 хвилин. Найчастіше вони утворюються в тропічних широтах.

Разом з тим, нагадаємо, що в липні 2017 року в американському місті Серф-Сіті, що у штаті Північна Кароліна, водяний вихор перетворився на торнадо і пройшовся вглиб берегової лінії населеного пункту. Швидкість вітру сягала близько 70 миль на годину. Торнадо пошкодив дерев’яні паркани й дахи будинків, порозкидав садові меблі.

Також нагадаємо, що торік восени у Туреччині на узбережжі курортного міста Газіпаша два смерчі налякали відпочивальників. Водяні вихори заввишки в 13 м змогли побачити люди, що знаходилися на пляжі Селінус.