Держбюро розслідувань вивчить походження коштів фірм-донорів «Опозиційного блоку» (ДОКУМЕНТ, ВІДЕО)

Опозиційний блок. Фото: Дивись.Info

https://racurs.ua/ua/n117165-derjavne-buro-rozsliduvan-vyvchyt-pohodjennya-koshtiv-firm-donoriv-opozyciynogo-bloku-dokument.html

Racurs.ua

Суд зобов’язав ДБР розслідувати походження мільйонів гривень від фірм-донорів «Опозиційного блоку».

Шевченківський райсуд Києва 18 січня задовольнив скаргу юристів Bihus.Info на бездіяльність слідчих і зобов’язав Держбюро розслідувань відкрити провадження за ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу. Про це йдеться на сайті Bihus.Info.

Зазначається, що слідчі вивчатимуть діяльність фірм-донорів «Опозиційного блоку». Одну з таких фірм у 2018 році суд визнав фіктивною, а її засновницю засудили до умовного терміну. У звіті партії вказувалося, що фірма надала політичній силі майже 1 млн грн. Журналісти з’ясували, що засновницею цієї фірми є продавець із Обухова. Жінка свого часу продала невідомим свої паспортні дані.

Юристи вважають, що цього вже вистачало для початку розслідування щодо ймовірної легалізації коштів. Представники Bihus.Info зазначають, що попри це ДБР не відкрило кримінального провадження та не перевірило інші фірми-спонсори «Опоблоку», які мали ознаки фіктивності.

Нагадаємо, Національне агентство із запобігання корупції виявило порушення в звітах політсил «Батьківщина», УКРОП і «Соціал-демократична партія».