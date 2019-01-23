Тимошенко, Мороз і ще двоє кандидатів подали документи до ЦВК. Фото: Marina Soroka

https://racurs.ua/ua/n117164-tymoshenko-moroz-i-sche-dvoie-kandydativ-podaly-dokumenty-do-cvk.html

Racurs.ua

Четверо політиків подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти сьогодні, 23 січня.

ЦВК прийняла документи лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, екс-спікер Верховної Ради Олександра Мороза, колишнього заступника голови парламенту, депутата Львівської облради від партії ВО «Свобода» Руслана Кошулинського та депутата-мажоритарника Дмитра Добродомова, повідомляє «Українська правда».

Зазначимо, що на даний момент документи до ЦВК подали 30 претендентів на участь у президентських перегонах, але зареєстрували поки що лише 13 кандидатів у президенти, серед яких Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Віталій Скоцик, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Євген Мураєв, Віталій Купрій, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насіров і Юрій Бойко.

Реєстрація охочих взяти участь у президентських перегонах триватиме до 4 лютого. Остаточний список кандидатів у президенти буде оприлюднено 9 лютого. Кандидати можуть відмовитися від участі у виборах до 7 березня. Перший тур президентських виборів відбудеться 31 березня.

Нагадаємо, раніше Геннадій Москаль заявив, що очолює передвиборний штаб Петра Порошенка. Однак на даний момент чинний президент ще не подав документів для реєстрації кандидатом у президенти на виборах у березні 2019 року.