Через снігопади обмежено рух транспорту в п’яти областях України (ІНФОГРАФІКА)

Обмежено рух транспорту на дорогах в п’яти областях України через снігопади. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n117163-obmejeno-ruh-transportu-na-dorogah-v-p-yaty-oblastyah-ukrayiny-cherez-snigopady.html

Racurs.ua

Обмежено рух транспорту на окремих ділянках доріг у п’яти областях України через сильні снігопади.

Так, на ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Черкаській областях введено обмеження на рух вантажівок, повідомляють в «Укравтодорі».

Тимчасові обмеження діють на ділянках доріг М-12 від Немірова до Гайсина, М-21 від Жмеринки до Могільова-Подільського у Вінницькій області та на ділянках доріг М-12 від Кропивницького до межі з Черкаською областю, Н-23 від Кропивницького до межі з Дніпропетровською областю, Н-14 від Кропивницького до межі з Миколаївською областю у Кропивницькій області. З 11.00 закрито в’їзд вантажівкам до Кропивницього.

У Миколаївській області обмеження руху вантажівок діють на трьох ділянках доріг М-13 від межі Кропивницької області до межі з Одеською областю, Н-14 від межі з Кіровоградською областю до Миколаєва та Р-75 від Кривого Озера до Олександрівки.

В Одеській області введено обмеження руху на дільниці дороги М-05, у Черкаській області обмежено рух вантажівок на дорогах М-12 та М-05. Від межі з Черкаською до межі з Одеською областю на дорозі М-05 введено обмеження на рух пасажирського транспорту.

В «Укравтодорі» попереджають про можливість введення обмеження на рух вантажівок у Київській області з 14.00. З 17.00 до 21.00 закриють в’їзд до Києва великим вантажним транспортним засобам.

Раніше повідомлялося, що снігопади в Києві спричинили гігантські затори.