Из-за снегопадов ограничено движение транспорта в пяти областях Украины (ИНФОГРАФИКА)

Ограничено движение транспорта на дорогах в пяти областях Украины из-за снегопадов. Фото: ТСН

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Ограничено движение транспорта на отдельных участках дорог в пяти областях Украины из-за сильных снегопадов.

Так, на участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях введено ограничение на движение грузовиков, сообщают в «Укравтодоре».

Временные ограничения действуют на участках дорог М-12 от Немирова до Гайсина, М-21 от Жмеринки до Могилева-Подольского в Винницкой области и на участках дорог М-12 от Кропивницкого до границы с Черкасской областью, Н-23 от Кропивницкого до границы с Днепропетровской областью, Н-14 от Кропивницкого до границы с Николаевской областью в Кропивницкий области. С 11.00 закрыт въезд грузовиков в Кропивницкий.

В Николаевской области ограничения движения грузовиков действуют на трех участках дороги М-13 от границы с Кропивницкой область до границы с Одесской областью, Н-14 от границы с Кропивницкой областью до Николаева и Р-75 от Кривого Озера до Александровки.

В Одесской области ведено ограничение движения на участке дороги М-05, в Черкасской области ограничено движение грузовиков на дорогах М-12 и М-05. От границы с Черкасской областью до границы с Одесской областью по дороге М-05 ведено ограничение на движение пассажирского транспорта.

В «Укравтодоре» предупреждают о возможном введении ограничения на движение грузовиков в Киевской области с 14.00. С 17.00 до 21.00 закроют въезд в Киев большим грузовым транспортным средствам.

Ранее сообщалось, что снегопады в Киеве вызвали гигантские пробки.