Электробайки с ретро-дизайном представили немецкие конструкторы (ФОТО)

Мотоцикл. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n117162-elektrobayki-s-retro-dizaynom-predstavili-nemeckie-konstruktory-foto.html

Racurs.ua

Электрические мотоциклы с ретро-дизайном представили в Штутгарте на выставке мототуризма. Показал двухколесную технику стартап Schobba Electriccirle.

Модель начального уровня Schobba 2.0 стоит 2 тыс. 199 евро и оснащается электромотором мощностью 1,6 лошадиных сил. Весит такой байк 57 кг. Об этом 23 января сообщает «Популярная механика».

Эта модель может проехать на одном заряде батарей 60 км, байк способен разгоняться до 40 км/час. Подзарядка батарей от обычной электросети займет почти семь часов.

Вторая новинка Schobba Streethawk более продвинутая и будет стоить уже 3 тыс. 199 евро. Базовая модификация байка оснащается электромотором мощностью две лошадиные силы. За отдельную доплату разработчик установит электродвигатель мощностью четыре лошадиные силы. Дальность хода составит уже 60 км, а максимальная скорость — 40 км/час.

Рама мотоциклов, которые похожи на классические чопперы, выполнена из алюминия. Байки «обуют» в необычно широкие шины: 12 и 13 дюймов, что позволит использовать их не только на шоссе, но и на легком бездорожье. Оснащение этого транспорта очень простое: классическая круглая фара, цифровой спидометр, обычная противоугонная система, держатель для смартфона и порт USB.

Каждый год немцы планируют продавать несколько сотен таких мотоциклов.

Напомним, американская компания Harley-Davidson (Харли-Дэвидсон) на CES 2019 представила свой первый электробайк LiveWire. Мотоцикл получил бесступенчатую автоматическую трансмиссию, что позволит ему разгоняться с нуля до 100 км/час меньше, чем за 3,5 сек. На одном заряде батарей электробайк сможет преодолеть расстояние в 180 км.