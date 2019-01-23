Башня Трампа в Москве должна была стать самой высокой в Европе / Фото: wikimedia

https://racurs.ua/n117161-bashnya-trampa-v-moskve-doljna-byla-stat-samoy-vysokoy-v-evrope-rassledovanie-buzzfeed-foto.html

Racurs.ua

Башня Трампа в Москве (Trump Tower) должна была стать самой высокой в Европе с высотой 462 м. Будущий президент США лично утвердил архитектурный проект, а также его местоположение в столице России. В свою очередь, переговоры по строительству стеклянного небоскреба продолжались и во время активной фазы избирательной кампании 2016 года в США.

Такие данные обнародовало американское издание BuzzFeed по результатам проведенного расследования. Опубликованные BuzzFeed документы опровергают заявления сына президента США Дональда Трампа-младшего и адвоката Рудольфа Джулиани о «поверхностных планах и обсуждениях с российской стороной проекта Trump Tower». Издание отмечает, что Трамп утвердил этот проект, который на тот момент содержал переписку, архитектурные планы и концепт небоскреба, разработанный нью-йоркским архитектором в 2015 году.

Башня Трампа в Москве должна была стать самым высоким зданием Европы. Проект небоскреба включал 100 этажей, где размещалась гостиница на 150 номеров, спа-комплекс и фитнес-центр, которым должна была заниматься дочь Трампа Иванка.

Компания, подконтрольная Трампу, успела подобрать место для строительства и рассчитать возможную прибыль — она должна была составить 300 млн долл.

Напомним, в 2013 году будущий президент США посетил российскую столицу. Еще спустя два года проект строительства самой высокой башни Европы был полностью готов. В сентябре 2015 года проект был передан российскому партнеру Trump Organization.

Напомним, ранее Майкл Коэн в рамках расследования спецпрокурора Мюллера согласился признать свою вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно контактов с россиянами. Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году.