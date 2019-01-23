Вежа Трампа у Москві мала стати найвищою в Європі / Фото: wikimedia

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Вежа Трампа у Москві (Trump Tower) мала стати найвищою в Європі з висотою у 462 м. Майбутній президент США особисто затвердив архітектурний проект, а також його місце розташування у столиці Росії. У свою чергу, переговори щодо будівництва скляного хмарочоса тривали під час активної фази виборчої кампанії 2016 року в США.

Такі дані оприлюднило американське видання BuzzFeed за результатами проведеного розслідування. Опубліковані BuzzFeed документи спростовують заяви сина президента США Дональда Трампа-молодшого та адвоката Рудольфа Джуліані про «поверхневі плани обговорення з російською стороною проекту Trump Tower». Видання зауважує, що Трамп затвердив цей проект, який містив архітектурні плани і листування, зокрема, й концепт хмарочоса, розроблений нью-йоркським архітектором у 2015 році.

Вежа Трампа у Москві повинна була стати найвищою будівлею Європи. Проект хмарочоса включав 100 поверхів, де розміщувався готель на 150 номерів, спа-комплекс і фітнес-центр, яким мала опікуватися дочка Трампа Іванка.

Компанія, підконтрольна Трампу, встигла підібрати місце для будівництва та розрахувати можливий прибуток — він мав скласти 300 млн дол.

Нагадаємо, у 2013 році майбутній президент США відвідав російську столицю. Ще за два роки проект зведення найвищої вежі Європи був повністю готовий. У вересні 2015 року проект був переданий російському партнеру Trump Organization.

Нагадаємо, у грудні екс-адвокат Трампа Майкл Коен в рамках розслідування спецпрокурора Мюллера погодився визнати свою провину у дачі неправдивих свідчень Конгресу США щодо своїх контактів з росіянами. Спецслужби США інкримінують Росії втручання в американський виборчий процес в 2016 році.