Первый смартфон без отверстий разработали в Китае (ФОТО, ВИДЕО)

Первый смартфон без отверстий разработали в Китае. Фото: FoneArena.com

https://racurs.ua/n117160-pervyy-smartfon-bez-otverstiy-razrabotali-v-kitae-foto-video.html

Racurs.ua

Первый смартфон без отверстий разработали в Китае. Смартфон не имеет никаких отверстий, кроме камеры.

Разработчики китайской компании Meizu создали смартфон ZERO без отверстий для динамиков, зарядки и наушников. Также в смартфоне нет слота для SIM-карты, сообщает Forbes.

Отказаться от отверстий в смартфоне разработчики смогли благодаря использованию новейших технологий. Так, порт зарядки в новом смартфоне заменен беспроводной зарядкой, наушники подключаются через Bluetooth 5.0, а аудио в смартфоне передается в помощью вибрации звуков через дисплей.

Самым радикальным изменением в смартфоне эксперты называют отсутствие слота для sim-карты. Ее заменили виртуальной eSIM, которая поддерживается во всех странах.

Подобную технологию разрабатывали в компании Vivo, однако Meizu их опередили, представив продукт на месяц раньше. На данный момент неизвестны цена нового смартфона и дата старта продаж гаджета.

Напомним, ранее в сети показали прототип смартфона Xiaomi, который может складываться втрое, сохраняя при этом возможность полноценного функционирования.