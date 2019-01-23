Перший смартфон без отворів розробили у Китаї (ФОТО, ВІДЕО)

Перший смартфон без отворів розробили у Китаї. Фото: FoneArena.com

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Перший смартфон без отворів розробили у Китаї. Смартфон не має жодних отворів, окрім камери.

Розробники китайської компанії Meizu створили смартфон ZERO без отворів для динаміків, зарядки та навушників. Також у смартфоні немає слоту для SIM-картки, повідомляє Forbes.

Відмовитися від отворів у смартфоні розробники змогли завдяки використанню новітніх технологій. Так, порт зарядки у новому смартфоні замінено бездротовою зарядкою, навушники підключаються через Bluetooth 5.0, а аудіо передається шляхом вібрації звуків через дисплей.

Найрадикальнішою зміною у смартфонах експерти називають відсутність слоту для sim-картки. Звичну sim-картку замінили віртуальною eSIM, яка підтримується не у всіх країнах.

Зазначається, що подібну технологію розробляли у компанії Vivo, проте Meizu їх випередили, презентувавши продукт на місяць раніше. Наразі невідомі ні ціна нового смартфону, дата старту продажів гаджета.

Нагадаємо, раніше у мережі показали прототип смартфона Xiaomi, що може складатися втроє, зберігаючи при цьому можливість повноцінного функціонування.