«Мне страшно, самолет вот-вот развалится»: пропавший футболист Эмилиано Сала записал жуткое аудиосообщение (ФОТО, ВИДЕО)

Футболист Эмилиано Сала. Фото: wikimedia

https://racurs.ua/n117159-mne-strashno-samolet-vot-vot-razvalitsya-propavshiy-futbolist-emiliano-sala-zapisal-jutkoe.html

Racurs.ua

Футболист Эмилиано Сала, который бесследно исчез над Ла-Маншем во время перелета из французского Нанта в британский Кардифф, успел записать аудиосообщение в самолете и опубликовать его в своей группе в мессенджере WhatsApp.

В своем обращении к болельщикам аргентинский форвард отметил, что обеспокоен состоянием самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

«Привет, ребята, как вы? Я смертельно устал занимаясь делами в Нанте. Сейчас направляюсь в Кардифф на самолете, который, кажется, вот-вот развалится на части. Уже завтра увижусь с новой командой, проведем первую тренировку. Посмотрим, что из этого получится», — поделился планами футболист.

Затем спортсмен записал еще одно сообщение. В нем он отметил, что боится за свою жизнь и ожидает худшего — авиакатастрофы.

«Итак, как вы братья и сестры? У вас все хорошо? Если через полтора часа я не выйду на связь, то… Даже не знаю, отправят ли спасателей на мои поиски… Боже, как мне страшно», — говорится в другом аудиосообщении.

Вчера руководство футбольного клуба «Нант» призвало болельщиков поддержать пропавшего футболиста. Футбольные фанаты собрались в центре города, скандировали имя бывшего форварда их команды и приносили цветы.

Напомним, вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с футболистом британского клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Инцидент произошел в 13 км от британского побережья в дождливую погоду. Кроме Сала на борту был еще один человек.

К поисково-спасательной операции привлечены спасательные службы Великобритании и Франции. Ни самолета, ни футболиста пока не нашли.