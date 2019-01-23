«Мені страшно, літак от-от розвалиться»: зниклий футболіст Еміліано Сала записав моторошне аудіоповідомлення (ФОТО, ВІДЕО)

Футболіст Еміліано Сала. Фото: wikimedia

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Футболіст Еміліано Сала, який безвісти зник над Ла-Маншем під час перельоту з французького Нанта до британського Кардіффа, встиг записати аудіоповідомлення в літаку й опублікувати його в своїй групі в месенджері WhatsApp.

У своєму зверненні до вболівальників аргентинський форвард зазначив, що занепокоєний станом літака. Про це повідомляє Daily Mail.

«Привіт, хлопці, як ви? Я смертельно втомився займаючись справами в Нанті. Наразі прямую до Кардіффа на літаку, який, здається, от-от розвалиться на частини. Вже завтра побачуся з новою командою, проведемо перше тренування. Побачимо, що з цього вийде», — поділився планами футболіст.

Згодом спортсмен записав ще одне повідомлення. У ньому він відзначив, що боїться за своє життя й очікує найгіршого — авіакатастрофи.

«Отож, як ви браття й сестри? У вас все добре? Якщо через півтори години я не вийду на зв’язок, то… Навіть не знаю, чи відправлять рятувальників на мої пошуки… Боже, як мені страшно», — йдеться в іншому аудіоповідомленні.

Вчора керівництво футбольного клубу «Нант» закликало вболівальників підтримати зниклого футболіста. Футбольні фанати зібралися в центрі міста, скандували ім’я колишнього форварда їхнього команди і приносили квіти.

Нагадаємо, ввечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак із футболістом британського клубу «Кардіфф Сіті» Еміліано Сала. Інцидент стався за 13 км від британського узбережжя в дощову погоду. Окрім Сала на борту перебувала ще одна людина.

До пошуково-рятувальної операції залучено рятувальні служби Великої Британії та Франції. Ні літака, ні футболіста поки що не знайшли.