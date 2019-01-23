Децентралізація: новий етап реформи об'єднаних громад представив Гройсман (ІНФОГРАФІКА)

Децентралізація: новий етап реформи об’єднаних громад представив Гройсман / Фото/: Twitter

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Децентралізація в Україні переходить на новий етап. Про це сьогодні на засіданні уряду розповів прем'єр Володимир Гройсман. Зокрема, очільник Кабміну зазначив, що за п’ять років вдалося пройти перший етап реформи децентралізації.

«Потрібно почати новий етап, який базуватиметься на нових рішеннях, завершенні завдань, які стояли перед нами, і головне — забезпечити незворотність реформи», — заявив Гройсман, інформує прес-служба прем'єра у Twitter.

За його словами, завдання № 1 нового етапу децентралізації — завершити формування спроможних громад. Новою територіальною основою мають стати близько 100 районів та 1600−1800 ОТГ.

«Місцеві вибори у 2020 році повинні відбутися на новій територіальній основі», — додав прем'єр-міністр.

Окрім цього, Гройсман наголосив на необхідності передачі повноважень державної влади на місцях та розмежування між місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування. Окрім цього, потрібно створити ресурсну базу, привести служби у відповідність до сучасних стандартів, запровадити єдину держполітику нагляду і контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування.

«Потрібно вдосконалити законодавство про вибори і розробити механізми проведення місцевих референдумів… Усі ці зміни мають бути закріплені у Конституції», — резюмував Гройсман.

Нагадаємо, в Україні вже сформовано 876 об'єднаних громад. У 2015 році їх було лише 159. Доходи місцевих бюджетів, за даними Кабміну, зросли з 70,2 млрд грн у 2014 році до 233,9 млрд грн у 2018 році. За 2016−2018 рік в ОТГ було побудовано близько 3 тис. об'єктів інфраструктури.