Децентрализация: новый этап реформы объединенных общин представил Гройсман (ИНФОГРАФИКА)

Децентрализация: новый этап реформы объединенных общин представил Гройсман / Фото/: Twitter

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Децентрализация в Украине переходит на новый этап. Об этом сегодня на заседании правительства рассказал премьер Владимир Гройсман. В частности, глава Кабмина отметил, что за пять лет удалось пройти первый этап реформы децентрализации.

«Нужно начать новый этап, который будет базироваться на новых решениях, завершении задач, которые стояли перед нами, и главное — обеспечить необратимость реформы», — заявил Гройсман, сообщает пресс-служба премьера в Twitter.

По его словам, задача № 1 нового этапа децентрализации — завершить формирование способных общин. Новой территориальной основой должны стать около 100 районов и 1600−1800 ОТО.

«Местные выборы в 2020 году должны состояться на новой территориальной основе», — добавил премьер-министр.

Кроме этого, Гройсман настаивает на необходимости передачи полномочий государственной власти на местах, разграничении между местными администрациями и органами местного самоуправления. Кроме этого, нужно создать ресурсную базу, привести службы в соответствие с современными стандартами, ввести единую госполитику надзора и контроля за деятельностью органов местного самоуправления.

«Нужно усовершенствовать законодательство о выборах и разработать механизмы проведения местных референдумов… Все эти изменения должны быть закреплены в Конституции», — резюмировал Гройсман.

Напомним, в Украине уже сформированы 876 объединенных общин. В 2015 году их было всего 159. Доходы местных бюджетов, по данным Кабмина, выросли с 70,2 млрд грн в 2014 году до 233,9 млрд грн в 2018 году. За 2016−2018 годы в ОТО были построены около 3 тыс. объектов инфраструктуры.