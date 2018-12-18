Гройсман рассказал, чем будет заниматься правительство в 2019 году (ИНФОГРАФИКА)

Премьер рассказывает, на чем сосредоточится в следующем году, фото — Твиттер В.Гройсмана

https://racurs.ua/n115786-groysman-rasskazal-chem-budet-zanimatsya-pravitelstvo-v-2019-godu-infografika.html

Racurs.ua

В 2019 году правительство Украины сосредоточится на работе по пяти приоритетам. О них рассказал 18 декабря на заседании Кабмина премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Кабмин принял пять таких приоритетов своей деятельности:

усиление экономического роста;

эффективное управление;

развитие человеческого капитала;

верховенство права и борьба с коррупцией;

безопасность и оборона.

Говоря о приоритете «Верховенство права», глава правительства сказал о начале работы антикоррупционного суда и запуске лаборатории киберкриминалистики.

Приоритет «Безопасность и оборона» предусматривает среди прочего внедрение авиации в систему МВД и ГСЧС, программу психологической поддержки мирного населения на Донбассе.

В сфере медицины руководитель Кабмина сообщил о введении проекта «Доступная диагностика», согласно которому 54 вида исследований будут бесплатными для людей. Продолжится и пилотная реформа экстренной медицины.

В децентрализации правительство обещает завершить формирование объединенных территориальных общин (ОТГ), закрепить эту реформу в Конституции, предоставить общинам доступ к субвенции на развитие инфраструктуры, передать земельные участки в собственность ОТГ, открыть 50 ЦНАПов.

Кроме того, правительство переходит на трехлетнее бюджетное планирование.

«Так мы сможем запланировать расходы на ключевые сферы на больший срок, чтобы решать все вопросы последовательно», — прокомментировал это решение Гройсман.

С 1 января правительство меняет систему проверок бизнеса. Их проведут по заранее принятым и публичными планами. «Чиновнику вручат четкий чек-лист соблюдения определенных норм», — сказал глава правительства.

Новации в сельском хозяйстве касаются компенсации части стоимости сельхозтехники и помощи личным хозяйствам в техническом переоснащении производства.

Для борьбы с контрабандой правительство в 2019 году намерено ввести семь сканирующих систем на границах.

Владимир Гройсман назвал среди крупных строительных проектов поддержку возведения музея Революции достоинства и второй очереди Мемориала памяти жертвам Голодомора.

Напомним, что вчера в Брюсселе Гройсман попросил руководство Еврокомиссии предоставить второй транш макрофинансовой помощи Украине в начале 2019 года. О желании получить еще 500 млн евро глава правительства сказал во время встречи с Валдисом Домбровскисом, вице-президентом Еврокомиссии по вопросам евро- и социального диалога.

В начале декабря Европейская Комиссия перевела 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи Украине.