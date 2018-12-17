Гройсман попросил Еврокомиссию предоставить второй транш помощи в начале 2019 года

Гройсман и Домбровскис в Брюсселе, 17 декабря 2018, фото — Твиттер В.Гройсмана

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил руководство Еврокомиссии предоставить второй транш макрофинансовой помощи Украине в начале 2019 года.

О желании получить еще 500 млн евро глава правительства сказал 17 декабря во время встречи в Брюсселе с Валдисом Домбровскисом, вице-президентом Еврокомиссии по вопросам евро- и социального диалога.

«С вице-президентом Еврокомиссии обсудили ход реформ, возможность завершения действующей программы макрофинансовой помощи и предоставление Украине второго транша», — написал премьер в своем Твиттере.

Напомним, что сегодня делегация топ-чиновников Украины встречается с руководством ЕС в рамках пятого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС и переговоров с Еврокомиссией. От Украины в заседании участие принимает премьер-министр Владимир Гройсман.

Он встретился сегодня с представителем Евросоюза по иностранным делам Федерикой Могерини. Правительство Украины в Брюсселе подписало соглашения о финансировании совместных программ по энергоэффективности, техническому сотрудничеству, поддержке молодежи, реформе системы государственных финансов и улучшении транспортного сообщения.

В начале декабря Европейская Комиссия перевела 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине. Об одобрении выплаты первых 500 тыс. евро макрофинансовой помощи Украине стало известно в конце ноября. Тогда Европейская Комиссия от имени Европейского Союза одобрила выплату первого транша.

Согласно новой программе ЕС, которую утвердил Европейский парламент и Совет ЕС в июле 2018 года, Украина может получить до 1 млрд евро. Деньги предоставляются в виде долгосрочных кредитов с низким уровнем процентных ставок, обусловленных выполнением конкретных политических мер, согласованных в Меморандуме о взаимопонимании.