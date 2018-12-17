Гройсман попросив Єврокомісію надати другий транш допомоги на початку 2019 року

Гройсман і Домбровскіс у Брюсселі, 17 грудня 2018 року, фото — Твіттер В.Гройсмана

https://racurs.ua/ua/n115752-groysman-poprosyv-ievrokomisiu-nadaty-drugyy-transh-dopomogy-na-pochatku-2019-roku.html

Racurs.ua

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попросив керівництво Єврокомісії надати другий транш макрофінансової допомоги Україні на початку 2019 року.

Про бажання отримати ще 500 млн євро керівник уряду сказав 17 грудня під час зустрічі у Брюсселі з Валдісом Домбровскісом, віце-президентом Єврокомісії з питань євро- та соціального діалогу.

«З віце-президентом Єврокомісії обговорили хід реформ, можливості завершення діючої програми макрофінансової допомоги і надання Україні другого траншу», — написав прем'єр у своєму Твіттер.

Нагадаємо, що сьогодні делегація топ-чиновників України зустрічається з керівництвом ЄС в рамках п’ятого засідання Ради асоціації Україна-ЄС та переговорів із Єврокомісією. Від України в засіданні участь бере прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Він зустрівся сьогодні з представником Євросоюзу із закордонних справ Федерікою Могеріні. Уряд України у Брюсселі підписав угоди про фінансування спільних програм з енергоефективності, технічного співробітництва, підтримки молоді, реформи системи державних фінансів та покращення транспортного сполучення.

На початку грудня Європейська Комісія переказала 500 млн євро макрофінансової допомоги України. Про схвалення виплати перших 500 тис. євро макрофінансової допомоги Україні стало відомо наприкінці листопада. Тоді Європейська Комісія від імені Європейського Союзу схвалила виплату першого траншу.

Відповідно до нової програми ЄС, яку затвердив Європейський парламент і Рада ЄС у липні 2018 року, Україна може отримати до 1 млрд євро. Гроші надаються у виді довгострокових кредитів з низьким рівнем процентних ставок, що обумовлені виконанням конкретних політичних заходів, узгоджених у Меморандумі про взаєморозуміння.