Гройсман розповів, чим займатиметься уряд у 2019 році (ІНФОГРАФІКА)

Прем'єр розповідає, на чому зосередиться у наступному році, фото — Твіттер В.Гройсмана

https://racurs.ua/ua/n115786-groysman-rozpoviv-chym-zaymatymetsya-uryad-u-2019-roci-infografika.html

Racurs.ua

У 2019 році уряд України зосередиться на роботі за п’ятьма пріоритетами. Про них розповів 18 грудня на засідання Кабміну прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Кабмін ухвалив п’ять таких пріоритетів своєї діяльності:

підсилення економічного зростання;

ефективне урядування;

розвиток людського капіталу;

верховенство права та боротьба з корупцією;

безпека і оборона.

Говорячи про пріоритет «Верховенство права», глава уряду сказав про початок роботи Антикорупційного суду і запуск лабораторії кіберкриміналістики.

Пріоритет «Безпека та оборона» передбачає серед іншого впровадження авіації в систему МВС і ДСНС, програму психологічної підтримки мирного населення на Донбасі.

У сфері медицини керівник Кабміну повідомив про запровадження проекту «Доступна діагностика», відповідно до якого 54 види досліджень будуть безкоштовними для людей. Триватиме й пілотна реформа екстреної медицини.

Щодо децентралізації, то уряд обіцяє завершити формування об'єднаних територіальних громад (ОТГ), закріпити цю реформу в Конституції, надати громадам доступ до субвенції на розвиток інфраструктури, передати земельні ділянки у власність ОТГ, відкрити 50 ЦНАПів.

Крім того, уряд переходить на трирічне бюджетне планування.

«Так ми зможемо запланувати видатки на ключові сфери на більший термін, щоб вирішувати всі питання послідовно», — прокоментував це рішення Гройсман.

З 1 січня уряд змінює систему перевірок бізнесу. Їх проведуть за заздалегідь ухваленими і публічними планами. «Чиновник матиме чіткий чек-ліст дотримання певних норм», — сказав керівник уряду.

Новація в сільському господарстві стосується компенсації частини вартості сільгосптехніки і допомоги особистим господарствам у технічному переоснащенні виробництва.

Для боротьби із контрабандою уряд в 2019 році має намір ввести сім скануючих систем на кордонах.

Володимир Гройсман назвав серед великих будівельних проектів підтримку зведення музею Революції гідності та другої черги Меморіалу пам’яті жертв Голодоморів.

Нагадаємо, що вчора у Брюсселі Гройсман попросив керівництво Єврокомісії надати другий транш макрофінансової допомоги Україні на початку 2019 року. Про бажання отримати ще 500 млн євро керівник уряду сказав під час зустрічі з Валдісом Домбровскісом, віце-президентом Єврокомісії з питань євро- та соціального діалогу.

На початку грудня Європейська Комісія переказала 500 млн євро першого траншу макрофінансової допомоги України.