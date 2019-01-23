У США військові стратегії розроблятиме штучний інтелект, що обіграв людину в покер (ВІДЕО)

Військові стратегії розроблятиме штучний інтелект, що виграв в покер. Фото: InsideHook

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Штучний інтелект, що виграв у покер у людей, буде розробляти військові стратегії. Цю технологію візьме на озброєння Міністерство оборони США.

Штучний інтелект Libratus грає в покер краще за професійних гравців-людей. Оскільки під час гри технологія не може володіти всією інформацією, Libratus зацікавив Пентагон, повідомляє Tjournal.

Libratus кілька тижнів грав в покер з професійними гравцями у безлімітний холдем. Штучний інтелект, як і люди, після кожної гри продумував стратегію на наступний день. Оскільки у покері кожен хід має тисячі комбінацій і невідома вся картина гри, перемогти у картковій грі штучному інтелекту складніше, ніж у шахах.

Завдяки успіхам у грі в покер Libratus буде допомагати розробляти військові стратегії та прораховувати військові сценарії у Пентагоні.

Раніше стало відомо, що у США презентували нову національну стратегію розвідки.