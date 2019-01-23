Нову національну стратегію розвідки представили в США. Фото: Мирновское сельское поселение

https://racurs.ua/ua/n117154-novu-nacionalnu-strategiu-rozvidky-predstavyly-v-ssha.html

Racurs.ua

Нову національну стратегію розвідки представили в США. Американські спецслужби підготували документ, який прогнозує розвиток розвідки на найближчі чотири роки.

Основними перешкодами і складнощами в розвитку американської розвідки є ослаблення сучасного світопорядку, стрімкий розвиток технологій і внутрішні проблеми в країні, повідомляє «Голос Америки».

Незважаючи на урядовий шатдаун, фінансування спецслужб проходить на належному рівні. Однак експерти попереджають, що проблеми з фінансуванням в майбутньому можуть завдати істотної шкоди всім спецслужбам.

Виходячи із загроз, автори нової нацстратегії пропонують всім спецслужбам навчитися оперативно перерозподіляти фінанси між відомствами. Також варто приділити більше часу розробці відповідей на можливі загрози нацбезпеці США.

При роботі з кібератаками варто відкривати максимально можливу кількість даних про країни і угруповання, які вчинили кіберзлочини. Також варто підготуватися до використання злочинцями біозброї та нанотехнологій.

Згідно з прогнозами, зросте конкуренція в космічному просторі. Використання Росією та Китаєм противоспутникової зброї може істотно обмежити можливості для збору даних американськими спецслужбами.

Раніше повідомлялося, що через часткове закриття американського уряду ФБР відправила у відпустку близько 5 тис. співробітників