Национальную стратегию разведки представили в США. Фото: Мирновское сельское поселение

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Racurs.ua

Новую национальную стратегию разведки представили в США. Американские спецслужбы подготовили документ, прогнозирующий развитие разведки на ближайшие четыре года.

Основными преградами и сложностями в развитии американской разведки являются ослабление современного миропорядка, стремительное развитие технологий и внутренние проблемы в стране, сообщает «Голос Америки».

Несмотря на правительственный шатдаун, финансирование спецслужб проходит на должном уровне. Однако эксперты предупреждают, что проблемы с финансированием в будущем могут нанести существенный урон всем спецслужбам.

Исходя из угроз, авторы новой нацстратегии предлагают всем спецслужбам научиться оперативно перераспределять финансы между ведомствами. Также стоит уделить больше времени разработке ответов на возможные угрозы нацбезопасности США.

При работе с кибератаками стоит открывать максимально возможное количество данных о странах и группировках, совершивших киберпреступления. Также стоит подготовиться к использованию преступниками биооружия и нанотехнологий.

Согласно прогнозам, возрастет конкуренция в космическом пространстве. Использование Россией противоспутникового оружия может существенно ограничить возможности для сбора данных американскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что из-за частичного закрытия американского правительства ФБР отправила в отпуск около 5 тыс. сотрудников.