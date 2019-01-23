Конгресс принял законопроект, который не позволит Трампу приостановить членство США в НАТО за счет бюджета

Конгресс США. Фото: PxHere

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Американский конгресс принял проект закона, запрещающий президенту Дональду Трампу прекращать членство США в НАТО за счет бюджета.

Соответствующий законопроект был принят во вторник, 23 января. Свои голоса «за» отдали 357 конгрессменов, еще 22 выступили против. Документ далее будет рассматривать Сенат. В случае одобрения проект закона поступит на подпись главы государства. Об этом сообщает DW.

По словам лидера демократов в Палате представителей Стени Хойера, Североатлантический альянс играет ключевую роль в обеспечении безопасности США и поддержании мира и стабильности во всем мире.

За законопроект проголосовали через несколько часов после отставки заместителя госсекретаря США Уесса Митчелла, который решительно выступал в поддержку НАТО и отвечал за вопросы отношений Украины и России.

Напомним, в прошлом году Дональд Трамп часто говорил в частных беседах о том, что хочет вывести США из НАТО. Перед саммитом НАТО летом 2018 года Трамп заявил, что он не видит необходимости в Альянсе, который, по его мнению, лишь истощает США. Американский лидер называл Североатлантический альянс устаревшей организацией.