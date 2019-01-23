Экс-мэр Полтавы Александр Мамай / Фото: zmist.pl.ua

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НАБУ закрыло уголовное производство в отношении экс-мэра Полтавы Александра Мамая. О прекращении расследования стало известно в январе, хотя дело закрыли еще в декабре 2018 года.

Согласно материалам НАБУ, на протяжении 2015−2016 годов Мамай передавал в собственность матери крупные активы, законность приобретения которых не была подтверждена доказательствами. Вместе с тем, уголовное производство закрыли в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления, пишут «Українські Новини» со ссылкой на источник в Антикоррупционном бюро.

Мамая, в частности, подозревали во вмешательстве в работу госреестра для своего восстановления в должности мэра. Также известно, что за 2016 год он задекларировал свыше 315 тыс. грн доходов, а его семья — 3,84 млн грн и 870 тыс. долл. наличными. Годом ранее Мамай задекларировал 760 тыс. долл. и 1,2 млн грн наличных.

Напомним, в прошлом году городской совет Полтавы досрочно прекратил полномочия мэра Александра Мамая за «антинародные решения исполкома», в частности повышение стоимости проезда, после чего он отказался уходить в отставку. Полтавский чиновник решение депутатов не признавал. Недоверие Мамаю объявили на внеочередной сессии горсовета Полтавы, а исполнять обязанности мэра тогда назначили секретаря горсовета.

Впервые мэром Мамая избрали в октябре 2010 года. В 2012-м году он пополнил ряды членов Партии регионов, но потом покинул политсилу. Повторно мэром стал осенью 2015 года.