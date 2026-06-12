НАБУ разоблачило схему откатов с участием депутата и должностных лиц горсовета Полтавы. Фото:

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Корупційну схему під час ремонту доріг у Полтавській області викрили в НАБУ та САП.

Службовці Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у змові з місцевим депутатом налагодили систематичне одержання хабарів від підрядників. Посадовці вимагали від компаній відкат у розмірі 10% від суми договорів на обслуговування та поточний ремонт місцевих доріг. Загалом вони отримали понад 7,7 млн грн хабарів. Про це 12 червня повідомило Національне антикорупційне бюро.

Правохоронці вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди) депутату та посадовцю міськради Полтави та за ч. 3 ст. 369 (пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду) Кримінального кодексу України.

ВАКС вже обрав підозрюваному депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 33,28 млн грн.

Нагадаємо, НАБУ викрило схему розкрадання запчастин до бронетехніки. До схеми був залучений заступник командира однієї з військових частин Харківської області, який разом з групою компаній і ФОПів упродовж 2022−2024 років змогли збагатитися на 350 млн грн.