Последствия российского удара в Полтавской области, фото: Полтавская областная прокуратура

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Ракурс

На Полтавщині внаслідок удару російських безпілотників загинула людина.

Подія сталася в ніч на сьогодні, 30 липня, у Полтавському районі. Про це повідомляє прес-служба Полтавської обласної прокуратури.

Відбулося влучання ворожих БПЛА (попередньо типу Герань 2) в Полтавському районі. Внаслідок обстрілу загинув 60-річний працівник товариства, пошкоджено складські приміщення та автомобілі двох товариств, — розповіли у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини).