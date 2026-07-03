Рашисты 3 июля атаковали АЗС в Полтавской области, фото: Pixabay

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Російські загарбники сьогодні, 3 липня, під час повітряної тривоги вдарили по одній із АЗС у Лубенському районі Полтавської області.

Наразі відомо про шістьох постраждалих, серед них — волонтерка, громадянка Швеції. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Зазначається, що внаслідок російської атаки пошкоджено устаткування автозаправної станції, скління вікон та автомобіль.

Також відбулося ще одне влучання БпЛА по автомобілю поруч із АЗС у Лубенському районі. Попередньо — без травмованих.

Крім того, ввечері ворожі БпЛА атакували ще дві АЗС у Лубенському районі. Наразі інформації щодо травмованих внаслідок цих атак до екстрених служб не надходило.