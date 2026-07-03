Россияне обстреляли АЗС на Днепропетровщине и Сумщине, есть погибший и раненые. Фото: ДСНС

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Російська армія продовжує обстрілювати автозаправні станції в Україні.

У п’ятницю вранці, 3 липня, загарбники завдали удару по АЗС у Софіївській територіальній громаді Криворізького району. Загинула одна людина, а ще троє зазнали поранень. Виникла пожежа. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Ще по одній з АЗС росіяни вдарили у Кам’янському районі. Там пошкоджені автомобілі.

Також упродовж ночі росіяни чотири рази атакували автозаправні станції на Сумщині. Як поінформував у Telegram голова ОВА Олег Григоров, у Недригайлівській громаді постраждала жінка. А в Сумській громаді поранень зазнали щонайменше троє цивільних.

У Сумах росіяни двічі атакували АЗС, а повторний удар був завданий реактивним безпілотником.

Нагадаємо, паливну інфраструктуру Сумщини росіяни активно атакують вже другий місяць поспіль. Напередодні, 2 липня, загарбники спрямували безпілотник по автозаправній станції у Сумах. Внаслідок прицільної атаки постраждали троє цивільних.