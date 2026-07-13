Последствия российского удара по Полтавщине, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n214973-rashisty-udarili-po-poltavschine-troe-travmirovannyh-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 13 липня, вдень завдали удару по Миргородському район Полтавської області.

За попередньою інформацією, наразі відомо про трьох травмованих людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.