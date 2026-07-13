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Последствия российского удара по Полтавщине, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по Полтавщине — трое травмированных (ФОТО)

13 июл 2026, 18:01
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Російські загарбники сьогодні, 13 липня, вдень завдали удару по Миргородському район Полтавської області.

За попередньою інформацією, наразі відомо про трьох травмованих людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки виникла пожежа господарської будівлі на території приватного домоволодіння. Також ворог атакував територію аграрного підприємства, — розповіли у ДСНС. — Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

Наслідки російського удару по Полтавщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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