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Последствия российского удара по Полтавщине, фото: ГСЧС
Рашисты ударили по Полтавщине — трое травмированных (ФОТО)https://racurs.ua/n214973-rashisty-udarili-po-poltavschine-troe-travmirovannyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 13 липня, вдень завдали удару по Миргородському район Полтавської області.
За попередньою інформацією, наразі відомо про трьох травмованих людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки виникла пожежа господарської будівлі на території приватного домоволодіння. Також ворог атакував територію аграрного підприємства, — розповіли у ДСНС. — Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.