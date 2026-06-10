НАБУ викрило схему розкрадання запчастин до бронетехніки. Фото: НАБУ

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В Україні викрили схему розкрадання запчастин до бронетехніки.

До схеми був залучений заступник командира однієї з військових частин Харківської області. Упродовж 2022−2024 років група компаній і ФОПів, фактично підконтрольна двом особам, поставила державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки на понад 350 млн грн. Про це Національне антикорупційне бюро 10 червня повідомило у Telegram.

Зазначаються, що не існувало жодних легальних джерел походження цієї продукції, а частина поставленого майна раніше зберігалася в одній із військових частин Харківщини. На початку повномасштабної війни це майно списали як нібито воно було знищене внаслідок російських обстрілів.

Слідство встановило, що цей злочинний задум допомагав втілити у життя колишній заступник командира військової частини, який отримав від організатора схеми хабар на суму щонайменше 2,8 млн грн.

Екс-заступнику командира в/ч повідомили про підозру за — ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 (викрадення військового майна), ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ст. 366−3 (недекларування) Кримінального кодексу України. Організатору схеми повідомили про підозру ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди) ККУ.

Нагадаємо, наприкінці травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему з хабарем у 1 млн дол. під час закупівлі дронів для Державної прикордонної служби.