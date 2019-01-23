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Ракурс
В Китае исчезли до двух десятков студентов и участников антигосударственных протестов. Фото: Vesti.Ru

В Китае исчезли до двух десятков студентов и участников антигосударственных протестов

23 янв 2019, 10:42
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Дюжина студентов университетов и несколько участников антигосударственных протестов исчезли в Китае. Часть из них не выходит на связь более суток.

Пропавшие люди были членами профсоюзного движения и участвовали в протестах против контроля государством профсоюзов, сообщает Reuters.

Не известно местонахождение шести студентов из пекинского и ренминского университетов. В южной провинции Гуандун также исчезли два активиста профсоюзного движения. Еще три участника протестов в регионе были задержаны правоохранителями.

Отметим, что у членов профсоюзного движения с лета 2018 года продолжаются проблемы с полицией из-за проведения акций протестов. Их обвиняют в нарушении общественного порядка. Регулярно происходят задержания активистов, однако впервые участники движения начали исчезать.


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