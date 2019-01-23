У Китаї зникли до двох десятків студентів та учасників антидержавних протестів

У Китаї зникли студенти та учасники антидержавних протестів. Фото: Vesti.Ru

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Racurs.ua

Дюжина студентів університетів та кілька учасників антидержавних протестів зникли у Китаї. Частина з них не виходить на зв’язок понад добу.

Відзначається, що зниклі люди були членами профспілкового руху та брали участь у протестах проти контролю державою профспілок, повідомляє Reuters.

Не відомо місцезнаходження шести студентів із пекінського та ренмінського університетів. У південній провінції Гуандун також зникли двоє активістів профспілкового руху. Ще трьох учасників протестів у цьому регіоні затримали правоохоронці.

Зауважимо, що члени профспілкового руху з літа 2018 року мають проблеми з поліцією через проведення акцій та протестів. Їх звинувачують у порушенні громадського порядку. Регулярно відбуваються затримання активістів, проте вперше учасники руху почали зникати.