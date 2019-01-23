Олександр Мамай Фото: zmist.pl.ua

https://racurs.ua/ua/n117152-nabu-uhvalylo-rishennya-u-spravi-schodo-nezakonnogo-zbagachennya-eks-mera-poltavy-mamaya-zmi.html

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НАБУ закрило кримінальне провадження стосовно екс-мера Полтави Олександра Мамая. Про припинення розслідування стало відомо у січні, хоча справу закрили ще в грудні 2018 року.

Згідно з матеріалами НАБУ, впродовж 2015−2016 років Мамай передавав у власність матері великі активи, законність придбання яких не була підтверджена доказами. Разом із тим, кримінальне провадження закрили у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення, пишуть «Українські Новини» з посиланням на джерело в Антикорупційному бюро.

Мамая підозрювали у втручанні в роботу держреєстру для поновлення на посаді мера. Також відомо, що за 2016 рік він задекларував понад 315 тис. грн доходів, а його сім’я — 3,84 млн грн та 870 тис. дол. готівкою. Роком раніше Мамай задекларував 760 тис. дол. і 1,2 млн грн готівки.

Нагадаємо, торік міська рада Полтави достроково припинила повноваження мера Олександра Мамая за «антинародні рішення виконкому», зокрема підвищення вартості проїзду, після чого він відмовився йти у відставку. Полтавський чиновник рішення депутатів не визнавав. Недовіру Мамаю висловили на позачерговій сесії міськради Полтави, а виконувати обов’язки мера тоді призначили секретаря міськради.

Вперше міським головою Мамая обрали у жовтні 2010 року. В 2012 році він поповнив лави членів Партії регіонів, але потім вийшов із неї. Повторно мером став восени 2015 року.