Конгрес ухвалив законопроект, який не дозволить Трампу припинити членство США в НАТО за бюджетний кошт

Конгрес США: PxHere

https://racurs.ua/ua/n117153-kongres-uhvalyv-zakonoproekt-yakyy-ne-dozvolyt-trampu-prypynyty-chlenstvo-ssha.html

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Американський конгрес ухвалив проект закону, який забороняє президенту Дональду Трампу припиняти членство США в НАТО за рахунок бюджету.

Відповідний законопроект було ухвалено у вівторок, 23 січня. Свої голоси «за» віддали 357 конгресменів, ще 22 виступили проти. Документ далі розглядатиме Сенат. У разі схвалення проект закону надійде на підпис глави держави. Про це повідомляє DW.

За словами лідера демократів у Палаті представників Стені Хойера, Північноатлантичний альянс відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки США та підтриманні миру і стабільності у всьому світі.

За законопроект проголосували через кілька годин після відставки заступника держсекретаря США Уесса Мітчелла, який рішуче виступав на підтримку НАТО та відповідав за питання відносин України та Росії.

Нагадаємо, минулоріч Дональд Трамп часто говорив у приватних розмовах про те, що хоче вивести США з НАТО. Перед самітом НАТО влітку 2018 року Трамп заявив, що він не бачить потреби в Альянсі, який, на його думку, лише виснажує США. Американський лідер називав Північноатлантичний альянс застарілою організацією.