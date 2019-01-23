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В США военные стратегии будет разрабатывать искусственный интеллект, который обыграл человека в покер. Фото: InsideHook
В США военные стратегии будет разрабатывать искусственный интеллект, который обыграл человека в покер (ВИДЕО)https://racurs.ua/n117157-v-ssha-voennye-strategii-budet-razrabatyvat-iskusstvennyy-intellekt-kotoryy-obygral-cheloveka.htmlRacurs.ua
Искусственный интеллект, который выиграл в покер у людей, будет разрабатывать военные стратегии. Эту технологию возьмет на вооружение Министерство обороны США.
Искусственный интеллект Libratus играет в покер лучше профессиональных игроков-людей. Поскольку при игре технология не может обладать всей информацией, Libratus заинтересовал Пентагон, сообщает Tjournal.
Libratus несколько недель играл в покер с профессиональными игроками в безлимитный холдем. Искусственный интеллект, как и люди, после каждой игры продумывал стратегию на следующий день. Поскольку в покере каждый ход имеет тысячи комбинаций и неизвестна вся картина игры, победить в карточной игре искусственному интеллекту сложнее, чем в шахматах.
Благодаря успехам в игре в покер Libratus будет помогать разрабатывать военные стратегии и просчитывать военные сценарии в Пентагоне.
Ранее стало известно, что в США презентовали новую национальную стратегию разведки.