В США военные стратегии будет разрабатывать искусственный интеллект, который обыграл человека в покер (ВИДЕО)

В США военные стратегии будет разрабатывать искусственный интеллект, который обыграл человека в покер. Фото: InsideHook

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Искусственный интеллект, который выиграл в покер у людей, будет разрабатывать военные стратегии. Эту технологию возьмет на вооружение Министерство обороны США.

Искусственный интеллект Libratus играет в покер лучше профессиональных игроков-людей. Поскольку при игре технология не может обладать всей информацией, Libratus заинтересовал Пентагон, сообщает Tjournal.

Libratus несколько недель играл в покер с профессиональными игроками в безлимитный холдем. Искусственный интеллект, как и люди, после каждой игры продумывал стратегию на следующий день. Поскольку в покере каждый ход имеет тысячи комбинаций и неизвестна вся картина игры, победить в карточной игре искусственному интеллекту сложнее, чем в шахматах.

Благодаря успехам в игре в покер Libratus будет помогать разрабатывать военные стратегии и просчитывать военные сценарии в Пентагоне.

Ранее стало известно, что в США презентовали новую национальную стратегию разведки.