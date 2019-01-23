Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В США военные стратегии будет разрабатывать искусственный интеллект, который обыграл человека в покер. Фото: InsideHook

В США военные стратегии будет разрабатывать искусственный интеллект, который обыграл человека в покер (ВИДЕО)

23 янв 2019, 11:56
999

Искусственный интеллект, который выиграл в покер у людей, будет разрабатывать военные стратегии. Эту технологию возьмет на вооружение Министерство обороны США.

Искусственный интеллект Libratus играет в покер лучше профессиональных игроков-людей. Поскольку при игре технология не может обладать всей информацией, Libratus заинтересовал Пентагон, сообщает Tjournal.

Libratus несколько недель играл в покер с профессиональными игроками в безлимитный холдем. Искусственный интеллект, как и люди, после каждой игры продумывал стратегию на следующий день. Поскольку в покере каждый ход имеет тысячи комбинаций и неизвестна вся картина игры, победить в карточной игре искусственному интеллекту сложнее, чем в шахматах.

Благодаря успехам в игре в покер Libratus будет помогать разрабатывать военные стратегии и просчитывать военные сценарии в Пентагоне.

Ранее стало известно, что в США презентовали новую национальную стратегию разведки.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше