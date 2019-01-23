Компания Maserati построит 150 особых кроссоверов Levante Vulcano (ФОТО)

Авто Levante Vulcano. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Компания Maserati (Мазерати) представила особую версию кроссовера Levante (Леванте) под названием Vulcano (Вулкано).

Ожидается, что для Европы и Азии будет построено 150 таких машин. Авто будут окрашены в матовый серый цвет Grigio Lava и получат специальный дизайн экстерьера Nerissimo. Об этом сообщает издание Motor1.

По замыслу автоконструкторов, новинка будет отличаться от обычного кроссовера затемненным блоком задних фонарей, решеткой радиатора и логотипами цвета «черный хром», глянцевой окантовкой боковых стекол.

На новинку поставили 21-дюймовые колеса Helios с матовой отделкой и красные тормозные суппорты. Машина из лимитированной версии будет продаваться только с бензиновыми V6 двигателем мощностью 350 или 430 лошадиных сил.

Салон джипа оснастили креслами с отделкой красной или черной кожей, которые оборудованы вентиляцией и подогревом. За звук будет отвечать аудиосистема Bowers&Wilkins. На центральной консоли кроссовера разместили алюминиевую табличку с логотипом Vulcano и текстом One of 150, а интерьер украсили вставками из лакированного карбона.

Напомним, в Великобритании презентовали новую версию хардкорного гиперкара Cerbera Speed 12. Автоконструкторы с помощью передовых технологий сделали купе пригодным для эксплуатации на дорогах общего пользования.