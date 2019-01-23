Компанія Maserati побудує 150 особливих кросоверів Levante Vulcano (ФОТО)

Авто Levante Vulcano. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n117156-kompaniya-maserati-pobuduie-150-osoblyvyh-krosoveriv-levante-vulcano-foto.html

Racurs.ua

Компанія Maserati (Мазераті) представила особливу версію кросовера Levante (Леванте) під назвою Vulcano (Вулкано).

Очікується, що для Європи та Азії буде побудовано 150 таких машин. Авто будуть пофарбовані в матовий сірий колір Grigio Lava та отримають спеціальний дизайн екстер'єру Nerissimo. Про це повідомляє видання Motor1.

За задумом автоконструкторів, новинка відрізнятиметься від звичайного кросовера затемненим блоком задніх ліхтарів, гратами радіатора та логотипами кольору «чорний хром», глянсовою окантовкою бічного скла.

На новинку поставили 21-дюймові колеса Helios з матовою обробкою та червоні гальмівні супорти. Машина з лімітованої версії продаватиметься лише з бензиновими V6 двигуном потужністю 350 або 430 кінських сил.

Салон джипа оснастили кріслами з оздобленням червоною або чорною шкірою, що обладнані вентиляцією та підігрівом. За звук відповідатиме аудіосистема Bowers&Wilkins. На центральній консолі кросовера розмістили алюмінієву табличку з логотипом Vulcano та текстом One of 150, а інтер'єр прикрасили вставками з лакованого карбону.

Нагадаємо, у Великій Британії презентували нову версію хардкорного гіперкара Cerbera Speed 12. Автоконструктори за допомогою передових технологій зробили купе придатним для експлуатації на дорогах загального користування.