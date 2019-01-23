Ніагарський водоспад вкрився кригою внаслідок сильних морозів / Фото: Instagram

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У США та Канаді внаслідок зимового шторму суттєво знизилася температура повітря, а також пройшли сильні снігопади. Частково замерз і комплекс водоспадів на річці Ніагара. Як повідомляють туристи у соцмережах, температура на оглядовому майданчику Ніагарського водоспаду становить 25 градусів морозу.

Різке похолодання в регіоні заморозило переважно зовнішній шар води. Водночас туристи демонструють фото нерухомих каскадів замерзлої води. Як пише CNN, відвідувачка водоспаду Емма Графхем зазначила, що зараз це місце схоже на «замок Ельзи» з крижаними сходами та скупченням льоду.

Разом з тим нагадаємо, що сьогодні Україну накрили сильні снігопади. У Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях очікуються значні опади. У вказаних областях шар снігового покриття становитиме до 20 см. Окрім цього, внаслідок негоди у Києві спостерігаються величезні затори.