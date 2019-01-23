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Ниагарский водопад превратился в «ледяное королевство» из-за сильных морозов / Фото: Instagram

Ниагарский водопад превратился в «ледяное королевство» из-за сильных морозов (ФОТО)

23 янв 2019, 11:35
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В США и Канаде в результате зимнего шторма существенно снизилась температура воздуха, а также прошли сильные снегопады. Частично замерз и комплекс водопадов на реке Ниагара. Как сообщают туристы в соцсетях, температура на смотровой площадке Ниагарского водопада составляет 25 градусов мороза.

Резкое похолодание в регионе заморозило преимущественно внешний слой воды. В то же время туристы демонстрируют фото неподвижных каскадов замерзшей воды. Как пишет CNN, посетительница водопада Эмма Графхем отметила, что сейчас это место похоже на «замок Эльзы» с ледяными лестницами и скоплением льда.

Вместе с тем напомним, что сегодня Украину накрыли сильные снегопады. В Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях ожидаются значительные осадки. В указанных областях слой снежного покрова составит до 20 см. Кроме этого, из-за непогоды в Киеве наблюдаются огромные пробки.


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