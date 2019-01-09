Бренд Harley-Davidson представил свой первый электрический мотоцикл на выставке CES 2019 (ФОТО, ВИДЕО)

Мотоцикл компании Harley-Davidson. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n116633-brend-harley-davidson-predstavil-svoy-pervyy-elektricheskiy-motocikl-na-vystavke-ces-2019-foto.html

Racurs.ua

Американская компания Harley-Davidson (Харли-Дэвидсон) на CES 2019 представила свой первый электробайк LiveWire.

Представители мотоциклетного бренда официально заявили, что в 2019 году начнут выпуск своего первого электрического мотоцикла. Об этом сообщает The Verge.

Ожидается, что байк LiveWire в базовой комплектации будет стоить 29 тыс. 799 долл. Это намного дороже, чем стоит, например, электрический мотоцикл компании Zero — от 10 тыс. 995 долл.

Касательно технических характеристик, то о LiveWire пока известно не очень много. Мотоцикл получил бесступенчатую автоматическую трансмиссию, что позволит ему разгоняться с нуля до 100 км/час. меньше чем за 3,5 сек. На одном заряде батарей электробайк сможет преодолеть расстояние до 180 км.

Владелец такого мотоцикла сможет следить за своим двухколесным транспортом с помощью специального мобильного приложения. Система H-D Connect будет отправлять на смартфон информацию о заряде аккумулятора, уведомление о необходимости технического обслуживания и оповещения на случай несанкционированного доступа.

Напомним, индийская фирма Executive Modcar Trendz представила реплику суперкара Lamborghini Aventador (Ламборгини Авентадор). Копию спортивного авто сделали из седана Honda Accord (Хонда Аккорд).