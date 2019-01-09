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Ракурс
Мохаммед Салах и Садио Мане. Фото: flickr.com

Футболисты Салах и Мане станцевали на церемонии вручения наград лучшим игрокам Африки (ВИДЕО)

9 янв 2019, 19:34
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Танец на сцене во время вручения наград лучшим футболистам Африки по итогам 2018 года исполнили игроки английского клуба «Ливерпуть» египтянин Мохаммед Салах и представитель Сенегала Садио Мане.

Церемония награждения состоялась 8 января в Дакаре, а видео самого танца сразу покорило пользователей интернета.

Второй год подряд лучшим игроком Африки стал лидер сборной Египта Мохаммед Салах. Футболист также попал и в символическую сборную африканского континента вместе со своим одноклубником Садио Мане.

Эти футболисты и станцевали вместе с ведущими и ансамблем во время награждения.

Напомним, сотрудники посольства Великобритании в Украине станцевали в вышиванках и с элементами традиционной украинской одежды на центральных улицах Киева. Таким образом британцы поздравили украинцев с Днем независимости.

Источник: Ракурс


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